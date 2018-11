Wiener Vereinsgasse: Eltern-Taxis bleiben draußen

Für mehr Sicherheit

Trugschluss

Jedes fünfte Volksschulkind in Wien wird mit dem Auto zur Schule gebracht – oft aus Sicherheitsgründen. Die vielen Eltern-Taxis vor dem Schultor bewirken laut Experten aber das Gegenteil: Sie sind eine direkte Gefahrenquelle für die Schüler.

Regeln in der Leopoldstadt

Seit 10. September gilt in der Gabelsbergergasse und einem Teil der Vereinsgasse an Schultagen von 7.45 bis 8.15 Uhr ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge. Für Anrainer gibt es keine Ausnahmen.

Vorbilder in Österreich

Vorreiter in Sachen temporäres Fahrverbot ist das steirische Leibnitz. Seit den 1980er-Jahren ist dort eine Straße zeitweise für Pkw gesperrt. Ähnliche Initiativen gibt es in Graz-Andritz und Bregenz. In Wien wurde vor zehn Jahren der Bereich vor dem Eingang ins Schulzentrum Friesgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus zur temporär autofreien Zone erklärt.