Wien: Ein Virus als einziges Wahlkampfthema

Sollten die geltenden Restriktionen, vor allem die Versammlungsverbote, bis in den Herbst bestehen, würde das nicht zuletzt massive Auswirkungen auf den Wahlkampf haben.

Klassische Kundgebungen wie am Viktor-Adler-Markt gibt es dann nicht. Dafür würde der Online-Wahlkampf massiv an Bedeutung gewinnen. „Hier ist die ÖVP am professionellsten aufgestellt“, so Hofer. Schon im Wahlkampf 2013 habe man eine Datenbank mit Online-Unterstützern aufgebaut. Auf das Know-how könne man auch in Wien zurückgreifen.