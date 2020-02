Michael Ludwig: „Kühler Kopf, heißes Herz“

Es ist doch ein Signal, wenn einer der mächtigsten Männer in der Partei ankündigt, sich da nicht einzumischen.

Sie hat betont, dass ihr die direkte Kommunikation mit den Mitgliedern ein Anliegen ist. Das respektiere ich.

Auch Sie werden als SPÖ-Mitglied einen Fragebogen erhalten. Wissen Sie schon, wie Sie die Vertrauensfrage beantworten?

Ich werde mich mit allen inhaltlichen Fragen, die in dem Fragebogen stehen, sehr intensiv auseinander setzen.

Das war jetzt aber keine Antwort auf unsere Frage. Werden Sie die Vertrauensfrage mit Ja oder Nein beantworten?

Das werde ich der Parteivorsitzenden über den Fragebogen kommunizieren und ihr in einem Vier-Augen-Gespräch mitteilen.

Kommen wir herunter auf die Landesebene ...

Was heißt da „herunter“? Dagegen verwehre ich mich. Das ist die wichtigste Ebene. Auch wenn das Politiker anderer Parteien nicht so sehen und nur einen Abstecher in die Wiener Landespolitik machen, um nach der Wahl wieder in die Bundespolitik zu enteilen.

Sie glauben ÖVP-Chef Gernot Blümel weiterhin nicht, dass er nach einem Wahlsieg in Wien bleiben würde?

Das hat er, soweit ich weiß, noch nicht verraten.