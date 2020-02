SPÖ-internes Duell in der Donaustadt mit harten Bandagen

Lange schien es, dass nach den Querelen rund um die Nachfolge von Parteichef Michael Häupl in die Wiener SPÖ Ruhe eingekehrt sei. Jetzt aber herrscht ausgerechnet in der stärksten Bezirksorganisation, der SPÖ Donaustadt, Aufregung: Zur Wahl des neuen Bezirksparteichefs am 11. März treten zwei Kandidaten an. Doch nur einer steht auf den Stimmzetteln der rund 280 Delegierten. Das sorgt parteiintern für Empörung, wie der Standard berichtet.

Um das Amt rittern zwei Rote, die seit vielen Jahren im Bezirk verankert sind: Muna Duzdar, Anwältin und unter Christian Kern Staatssekretärin. Sie galt lange als politische Ziehtochter der Donaustädter Langzeit-Parteichefin Ruth Becher, soll sich in den vergangenen Jahren aber mit ihr überworfen haben. Becher wird intern vorgeworfen, in den vergangenen Jahren nicht durch allzu großen Reformeifer aufgefallen zu sein.

Der andere Kandidat ist Josef Taucher, Klubchef im Rathaus und ein enger Vertrauter von Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. Zuletzt hieß es, er sei nur nachträglich angetreten, um Duzdar zu verhindern, was aus seinem Umfeld gegenüber dem KURIER aber heftig bestritten wird. Vielmehr habe er seine Kandidatur als erster bekannt gegeben. Die Kandidaten selbst waren am Montag zu keiner Stellungnahme bereit.