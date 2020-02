So will Rudolf Kaske die Blauen einkochen

Ein Polarisierer ist der gelernte Koch längst nicht mehr: „Man wird niemanden in der SPÖ finden, der über den Rudi etwas Negatives sagt“, betont ein Funktionär. Er sei ein Pragmatiker, der aber auch bei den eher Linken in der Partei gut ankommen würde.

Ein Image, das sich Kaske über die Parteigrenzen hinaus aufbauen konnte: „Ich schätze ihn als Sozialpartner mit Handschlagqualität. Es ist sehr zu begrüßen, dass er seine langjährige Erfahrung jetzt in der Bezirkspolitik einbringt“, sagt etwa der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck zum KURIER.Sein verbindliches Auftreten wird Kaske auch brauchen, ist doch die Simmeringer SPÖ seit vielen Jahren heillos zerstritten. Begonnen haben die Querelen bereits 2007. Damals kam es um die Nachfolge von SPÖ-Urgestein Johann Hatzl zu einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz, in der sich Troch nur knapp durchsetzte. „Ihm ist es die Jahre darauf nicht gelungen, die Bezirkspartei zu einen. Einstige Vertraute hat er verloren“, sagt ein SPÖ-Funktionär. Und so reihten sich die nächsten Jahre Konflikte an Konflikte: 2013 musste Christine Lapp zugunsten von Troch auf ihr Nationalratsmandat verzichten, was parteiintern für Unmut sorgte.