Ludwig will Bundesgärten in Wien wieder öffnen

In Wien sind trotz Coronakrise die Parks geöffnet - mit einigen Ausnahmen wie dem Burg-, Volksgarten oder Augarten. Diese fallen nämlich in die Zuständigkeit des Bundes. Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) drängt nun darauf, auch die Bundesgärten in Wien wieder aufzusperren, sagte er in einem am Donnerstag erscheinenden Interview mit der Presse.