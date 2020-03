Welche Wiener Märkte jetzt ins Grätzel liefern

In einer Kooperation mit der Wirtschaftskammer wurde die Website martlieferung.wien ins Leben gerufen. Dort finden sich Infos zu allen Wiener Märkten, die nun Gemüse, Brot, Fleisch oder Konserven zu den Kunden ins Grätzel liefern (auch der Großmarkt liefert, etwa Blumen, Anm.).

"Das Wichtigste ist jetzt, dass die Menschen zu Hause bleiben", sagt Markus Hanzl, Obmann der Fachgruppe Marktfahrer in der Wiener Wirtschaftskammer. Viele Stammkunden der Standler würden in die Risikogruppe fallen.

Vorerst machen folgende Märkte mit:

Karmelitermarkt

Rochusmarkt

Schwendermarkt

Meiselmarkt

Kutschkermarkt

Meidlinger Markt

Floridsdorfer Markt

Naschmarkt

Johann-Nepomuk-Vogl-Markt

Die Waren können telefonisch bestellt werden - auch bei verschiedenen Ständen - werden dann am Markt zusammengesammelt und an die Haustüre geliefert. Bezahlt werden kann via Überweisung, Bankomat oder in bar.