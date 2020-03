Coronavirus: Wie ein Tweet aus Wien weltweit Solidarität auslöst

In ihrem konkreten Fall für einen Über-80-Jährigen, der in ihrem Haus lebt. „Ich habe nie jemanden gesehen, der bei ihm vorbeigekommen ist.“ Als sie ihre Hilfe anbot, wies er diese jedoch zurück. Er sei fit und könne sich alleine versorgen. Fredi Ferkova glaubt, viele der älteren Generation würden die Lage nicht genügend ernst nehmen oder anderen nicht zur Last fallen wollen. „Hilfe anbieten ist leichter, als Hilfe anzunehmen.“ Doch er ließ sich letztlich überreden, Erledigungen an sie abzugeben.

Derweil ist Ferkova mit Anfragen aus aller Welt beschäftigt. Am Nachmittag etwa steht ein Interview mit der BBC an. „Im ersten Moment war ich mit den vielen Anfragen überfordert. Jetzt aber finde ich es toll, dass so viele mitmachen.“

Helfen auch Sie mit, dem Virus den Kampf anzusagen, ganz nach unserem Motto #BeatTheVirus, und posten Sie Ihre Maßnahmen gegen die Verbreitung unter diesem Artikel.