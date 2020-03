Psychologie: Was hinter Klopapier-Hamsterkäufen steckt

Nachahmungseffekt

Nicht unwesentlich: Hamsterkäufe von Einzelnen lösen meist eine kollektive Kettenreaktion aus. In Zeiten der Digitalisierung werden soziale Netzwerke mit Bildern leerer Supermarktregale überschwemmt. Die Käufe verselbstständigen sich: "Menschen sind soziale Wesen und suchen im Alltag nach Hinweisen, was sicher und was gefährlich ist. Und wenn sie jemanden im Laden sehen, der in Panik Toilettenpapier kauft, kann dies einen Angst-Ansteckungseffekt verursachen", erklärt Fischhoff.

Für Notfälle

Hinter der großen Nachfrage nach Klopapier stecken auch praktische Gründe: Millionen Menschen sind derzeit in vielen Ländern dazu angehalten, ihr Haus oder ihre Wohnung nur in dringendsten Fällen zu verlassen. Wer genug Toilettenpapier hat, muss nicht nach draußen, um welches zu besorgen. "Das neuartige Coronavirus erzeugt eine Art überlebenskünstlerische Psychologie, in der wir so viel wie möglich zu Hause leben und uns daher mit dem Nötigsten eindecken müssen. Und dazu gehört sicherlich auch Toilettenpapier", sagt Frank Farley, Professor an der Temple University und ehemaliger Präsident der American Psychological Association, gegenüber CNN. Und fügt hinzu: "Wenn uns das Toilettenpapier ausgeht, durch was ersetzen wir es dann?"

Kontrolle erlangen

Zu guter Letzt geben Klopapier-Vorratskäufe der Bevölkerung auch ein Gefühl der Kontrolle – in unsicheren Zeiten einer Pandemie Mangelware. "Abhängig davon, wie Menschen die Chancen einschätzen, Toilettenpapier zu benötigen, könnte sich der Aufwand lohnen", sagt Buchautor Taylor. "Wenn es ihnen das Gefühl gibt, alles getan zu haben, was sie können, kann das befreiend wirken und es möglich machen über andere Dinge abseits des Coronavirus nachzudenken."