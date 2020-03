Psychologe: "Man kauft sich mit einem Glas Pesto Sicherheit"

Gibt es Menschen, die eher zum Hamstern neigen?

Ja, man kann Personen in Ängstlich und Nicht-ängstlich sowie in Menschen die über alles die Kontrolle haben wollen und Personen, denen das egal ist einordnen. Ist eine Person jemand, der eben Kontrolle über alles haben möchte, der will Kontrolle darüber haben, dass er in fünf Tagen noch etwas zu essen hat. Da geben sie niemandem anderem die Kontrolle sondern sorgen selbst dafür. Die andere Person sagt: Es wird schon alles passen, keiner redet von Lebensmittelknappheit, also ist alles gut.