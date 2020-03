Trotz Corona: "Die Wiener Parks bleiben offen, dazu stehe ich"

Man kann also nur darauf vertrauen, dass die Menschen vernünftig sind.

Die Mehrzahl der Menschen ist vernünftig. Ich sehe Nachholbedarf bei der Information der Jungen. Wir haben uns darauf konzentriert, den Älteren die Gefahr des Virus zu erklären. Auch die Jüngeren müssen wir jetzt verstärkt sensibilisieren, dass es gefährlich ist.

Es bedarf großer Anstrengungen, dass die Stadt in so einer Situation weiter funktioniert. Wie haben Sie die kritische Infrastruktur abgesichert?

Wir haben seit jeher Notfallpläne und üben Krisenszenarien. Und eine Epidemie war ganz explizit eines der Szenarien. Deshalb funktioniert jetzt alles hervorragend. Ab dem ersten Verdachtsfall haben sich in den Abteilungen der Stadt – von der MA 48 bis zu den Wiener Linien – Krisenstäbe gebildet, die zusammenarbeiten.

Wie läuft das im Detail?

Ein Teil der Belegschaften ist im Homeoffice oder in Quarantäne zu Hause, damit wir sie abrufen können, falls es Krankheitsfälle gibt. All jene, die arbeiten, sind in gestaffelte Schichten eingeteilt, damit sie möglichst wenig Kontakt zueinander haben. Ein Schwierigkeit: Die Stadt war früher sehr dezentral organisiert, aus Effizienzgründen mussten wir in den vergangenen Jahren alles zu größeren Einheiten zusammenfassen. Das ist jetzt plötzlich ein Nachteil, aber wir haben alles sehr gut gelöst.

Können Sie garantieren, dass die Strom- und Wasserversorgung sichergestellt ist?

Ja, definitiv. Wir machen da wirklich Gürtel mit Hosenträgern. Bei der Wien Energie haben sich 53 Menschen freiwillig einkaserniert, um Stromnetz und Müllverbrennung am Laufen zu halten. Diese Kollegen schlafen vor Ort, treffen ihre Familien nicht. In vier Wochen kommt die Ablöse. Vor diesen Menschen kann man nur den Hut ziehen und ich möchte mich echt bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Wien bedanken, die unsere Stadt auch in diesen Zeiten so toll am Laufen halten.

Versuchen wir über ein paar Dinge zu sprechen, die vor Corona wichtig waren: Zuletzt wurde über Mülltrennung diskutiert. Jetzt wird sogar gestraft, wer unabsichtlich etwas falsch wegwirft. Sind die Wiener so undiszipliniert?

Wir haben nur die Gesetzgebung an andere Bundesländer angepasst. Es geht auch nicht um kleine Fehler bei der Mülltrennung. Aber es gibt in Wien Menschen, die absichtlich ganze Säcke Restmüll in die Biotonne werfen und uns so ganze Chargen kaputt machen. Das gehört bestraft.

Sie haben zuletzt die SPÖ- Klimaschutzmaßnahmen präsentiert und fallen bei dem Thema generell auf. Wären Sie gerne Klimastadträtin anstelle von Birgit Hebein?

Ich bin gut ausgelastet. Aber so wie im Bund hat derjenige, der offiziell für den Klimaschutz zuständig ist, oft gar nicht die Kompetenzen für konkrete Maßnahmen. Bei mir hingegen sind viele Kompetenzen angesiedelt – mit der Wien Energie, dem Öffi-Verkehr, dem Abfallthema. Deshalb will ich Dynamik in das Thema bringen und Wien zur Klimamusterstadt machen.

Ein konkretes Projekt sind die begrünten Öffi-Haltestellen, die Sie im Vorjahr getestet haben. Kommen diese jetzt flächendeckend?

Bei den alten Stationen wird es baulich nicht möglich sein. Wir haben im Vorjahr ein Pilotprojekt gestartet. Alle neuen Haltestellen werden automatisch ein begrüntes Dach haben.