Politikfieber: Wie sich das Wiener Rathaus vor dem Virus schützt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus die Wiener Stadtpolitik erreicht. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ( SPÖ) wurde positiv getestet, sie befindet sich in Heimquarantäne.

Ebenso jene Personen, die seit Freitag mit ihr Kontakt hatten – darunter sind sieben ihrer Mitarbeiter. Das wirft Fragen auf.

Die erste: Warum wurden nicht alle Personen isoliert, mit denen Gaal in den vergangenen zwei Wochen Kontakt hatte? Immerhin könnte die Politikerin das Virus schon so lange in sich tragen – die Inkubationszeit beträgt 14 Tage.