Pandemie kennt keinen Amtsbonus: Diese Politiker haben das Virus

Friedrich Merz gab am Dienstag bekannt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Der ehemalige Fraktionschef von CDU/CSU will an die Spitze der CDU - im Erfolgsfall wäre er damit wohl auch Kanzlerkandidat der Union. Der 64-Jährige sprach von "zum Glück leichten bis mittleren Symptomen“. Er werde sich bis Ende nächster Woche in seinem deutschen Heimatort Arnsberg in häusliche Quarantäne begeben.