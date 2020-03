Trump hat offenbar Corona-Infizierten getroffen

Er bezieht sich auf einen Bericht des Enthüllungsportals The Intercept. Dieses berichtet, die Frau des Erkrankten habe von der Infektion in einer Schul-WhatsApp-Gruppe berichtet - und zwar den Eltern anderer Kinder. Auch die brasilianische Zeitung Estadao berichtet darüber, dass der Mann sich angesteckt habe.

Donald Trump hat bisher die Auswirkungen des Virus meist heruntergespielt. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass Europäer binnen der kommenden 30 Tage nicht in die USA einreisen dürfen. Er begründete die Schließung der Grenzen mit dem seiner Ansicht nach schlechten Krisenmanagement der EU: "Die Europäische Union hat dabei versagt, die selben Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und Reisebeschränkungen für China und andere Schwerpunkte der Seuche zu erlassen", sagte er in der Fernsehansprache.