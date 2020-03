Philosoph zu Corona- und Klimakrise: „Angst ums eigene Überleben“

Der Klimawandel birgt keine Chance abseits von Verboten?

Klar lässt sich Vieles mit technischen Innovationen verbessern oder lösen, aber wir müssen eben auch auf bestimmte Dinge verzichten, manches in unserem Lebensstil nicht aufrechterhalten. Ich glaube aber, dass die Menschen langsam lernen, dass es ohne bestimmte Vorgaben nicht geht.

Zum Lernen wär’ ja schon Zeit gewesen.

Um die ökologische Bedrohungssituation unseres Planeten wissen wir seit mehr als 40 Jahren. Da hat man immer gesagt, da kann man ja seine eigene Kaufentscheidung fällen, in den Bio-Supermarkt gehen, ein kleineres Auto fahren – und all das hat überhaupt nichts verändert, im Gegenteil, die -Bilanz ist in diesen 40 Jahren rasant gestiegen. Wir wissen also, dass die Strategie, auf den Einzelnen zu setzen, gescheitert ist. Also bleibt nur die andere Strategie übrig.

Weitere Verbote in unserer an Verboten schon überreichen Welt?

Glauben Sie wirklich, dass Sie in einer Diktatur leben, weil der Staat Plastiksäcke verbietet? Ich möchte, dass nicht-recyclebares Plastik verboten wird, weil ich es nicht schaffe, frei von Plastik zu leben – es ist ja alles damit verpackt. Wenn ich arbeitslos oder Rentner wäre, dann hätte ich vielleicht Zeit, mir genau zu überlegen, wo bekomme ich Lebensmittel ohne Plastik her ...

Mehr Geld kostet ökologisch sinnvoll leben aber auch.

Genau, und es ist oft mit weiteren Wegen verbunden, die ich nicht mit dem Pkw zurücklegen darf, sonst habe ich erst recht nichts Gutes für die Bilanz getan. Nein, ich brauche Verbote, und es braucht Verbote. Wenn ich dann nur noch drei Flugreisen pro Jahr machen darf – die Menschen gewöhnen sich so schnell daran, schauen Sie sich die Rauchverbote in Lokalen an.

Sind wir nicht schon überreguliert in allen Lebensbereichen, von der Radhelmpflicht bis zum Winterreifengebot?

Das sehe ich ähnlich. Es kommt darauf an, wie wichtig ein Verbot ist. Denken Sie an den Straßenverkehr. Er besteht aus Hunderten Geboten. Das Ziel ist, die Freiheit des Einzelnen zu sichern. Wenn wir die Freiheit künftiger Generationen dadurch sichern wollen, dass sie eine bewohnbare Erde vorfinden, dann kommen wir ohne Verbote nicht aus.

Aber noch einmal: Die Krise ist keine Chance, aus der der Mensch lernen kann oder wird?

Ich glaube nicht, dass jetzt ganz viele ganz schnell dazulernen. Aber wir sollten zumindest verstehen, dass wir Ausnahme- und Gefahrensituationen einer bestimmten Größenordnung ohne das Eingreifen und das Management des Staates nicht bewältigen können.

Corona lehrt uns auch, dass alles mit allem zusammenhängt, Produktion in China, Lieferketten quer durch die Welt, Abhängigkeiten bis in den Laden ums Eck – was heißt das für die Globalisierung?

Das Wissen um die Abhängigkeiten wird wieder zurücktreten, bis das nächste Virus kommt, und vielleicht ist das dann noch gefährlicher.

Das wünschen wir uns jetzt nicht.

Nein, natürlich nicht. Aber denken Sie mal an die klimabedingte Ausbreitung von Tropenkrankheiten nach Europa durch den Klimawandel: Dengue-Fieber, West-Nilfieber und Chikunguya-Virus.