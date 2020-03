Hamsterkäufe: "Die Lager sind voll und werden auch voll bleiben"

In rauen Mengen Pasta und Klopapier zu kaufen, sei nicht nötig. "Es gibt in keinster Weise irgendwo ein Problem. Die Nahversorgung ist nachhaltig abgesichert und für die Situation gerüstet", sagt Will.

Wenn es punktuell zu leeren Regalen käme, dann nicht, weil die Produkte nicht lagernd seien, sondern weil die Mitarbeiter wegen des Ansturms mit dem Nachfüllen nicht nachkämen. Den Beschäftigten im Handel spricht Will seinen Dank aus: "Sie vollbringen in dieser Zeit wirklich Großes." Sie würden einen wichtigen Beitrag zu Bewältigung der Krise leisten. Fotos von leeren Regalen in sozialen Medien zu posten, erweckt laut Will einen falschen Eindruck und tragt unnötig zur Nervosität bei. Wahrscheinlich sei ein Mitarbeiter bereits im Lager, um für Nachschub zu sorgen.

Ähnlich unnötig ist die Aufregung rund ums Bargeld. "Es gibt keinen Grund, mehr Bargeld als sonst abzuheben", sagt Christian Gutlederer, Sprecher der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Die Kunden könnten ja überall auch bargeldlos zahlen. Die Banken seien sicher, die Bargeldversorgung sei gewährleistet. "Es gibt keinen Engpass", versichert Gutlederer. Banken würden nicht sehr viel Geld lagern, weil sie es nicht bräuchten. Daher sei es klar, wenn plötzlich mehr Menschen als sonst viel Geld abheben, dass es punktuell nicht verfügbar sei.

Die OeNB habe die Betreiber der Bankomaten – 9.000 Stück gibt es in Österreich – mit zusätzlichem Bargeld versorgt. Diese würden es nun so rasch wie möglich verteilen.