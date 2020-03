Vorsicht vor Fake-News zu Coronavirus: Supermärkte bleiben offen

Die Bundesregierung wird heute weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie bekannt geben, dies wird aber keine Schließung von Supermärkten treffen. Diese werden am Wochenende sowie nächste Woche offen bleiben.

Es wird zudem von Hamsterkäufen abgeraten, damit es zu keinen Engpässen kommt und auch die Mitmenschen benötigte Dinge einkaufen können. Die Versorgung der Bevölkerung ist auch weiterhin gegeben.

Spar: "Wir haben selbstverständlich geöffnet"

Die Lebensmittelkette Spar widerspricht den zirkulierenden Falschmeldungen. "Wir werden selbstverständlich geöffnet halten und das auch nächste Woche. Es ist auch genügend Ware vorhanden, auch für die Zukunft", sagte Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA.

Am Freitagvormittag bildeten sich teilweise längere Schlangen in den heimischen Supermärkten. "Leider kursieren in den sozialen Medien mittlerweile reihenweise Fake News, dass Supermärkte schließen würden", so die Spar-Sprecherin.