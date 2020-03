Hamsterkäufe: Lange Schlangen vor Supermärkten und Apotheken

Konflikte wie beispielsweise im Bezirk Mödling, wie eine Leserin dem KURIER berichtet: "Ich habe einen Mann mit zwei vollen Einkaufswagen gesehen, der einer Frau mit Kindern die letzte Packung Eier vor der Nase weggeschnappt hat, obwohl er schon fünf Zehnerpackungen im Einkaufswagen hatte."

Zudem berichten zahlreiche Leser, dass sich vor den Lebensmittelmärkten bereits lange Schlangen bilden. Teilweise wird mit Blockabfertigung gearbeitet. In einer Merkur-Filiale in Simmering werden beispielsweise nur 50 Leute zeitgleich in den Markt gelassen. Mancherorts werden gar keine Personen in die Geschäfte gelassen.