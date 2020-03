Stadträtin Gaal mit Corona infiziert

Jetzt hat das Coronavirus die Wiener Stadtregierung erreicht: Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal ( SPÖ) wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das gab ihr Büro am Dienstag bekannt.

Die Stadträtin befindet sich nun in ihrem Zuhause in Heimquarantäne. „Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut“, sagte Gaal am Mittwoch zum KURIER. „Ich habe kein Fieber, aber leichtes Kopfweh und ich fühle mich müde.“ Deshalb benötige sie auch keine ärztliche Behandlung: „Ich komme mit meiner Hausapotheke durch.“