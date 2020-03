Corona-Gesetz: Bisher 652 Anzeigen durch die Polizei

Der Polizei-Hubschrauber kreist über der Wiener Donauinsel, aus einem Polizeibus tönt via Megaphon: „Der Aufenthalt im Freien ist verboten. Die Bundesregierung fordert Sie auf, sich nachhause zu begeben.“ Ein ähnliches Bild auf dem Donaukanal und im Prater.

Doch was ist erlaubt und was eigentlich nicht? Darüber herrschte am Donnerstag offenbar nicht nur in sozialen Medien Verwirrung. Heftig diskutiert wurde etwas, für was man eigentlich noch ins Freie gehen soll. So ist zwar das Bewegen außerhalb der eigenen vier Wände prinzipiell möglich, genannt wurden zunächst aber von Bundeskanzler Sebastian Kurz nur drei Gründe (Einkaufen, Arztbesuche oder helfen).