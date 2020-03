40 Prozent Steigerung in GB, 200 Spitals-Mitarbeiter in Salzburg in Quarantäne

Inmitten der stark ansteigenden Zahl der Corona-Nachweise im US-Bundesstaat New York hat Gouverneur Andrew Cuomo die Situation als extrem ernst beschrieben. „Mich erinnert das an den 11. September“, sagte Cuomo am Donnerstag. „Das ist ein Moment, der Dein ganzes Leben ändert.“ Der Gouverneur verkündete eine stark gestiegen Zahl von Infektionen im Staat - im Vergleich mit dem Vortag haben sie sich mehr als verdoppelt, was Behörden zufolge vor allem auf die wesentlich größere Zahl an Tests zurückzuführen ist.

Nur wenige Stunden nach der Pressekonferenz Cuomos - auf der die Infiziertenzahl in New York City noch auf rund 2500 taxiert wurde - teilte die Stadt noch einmal stark erhöhte Zahlen mit, mehr als 3600 waren es zu diesem Zeitpunkt.