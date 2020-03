Kogler: Jeder der in Tirol war, soll sich in Selbstquarantäne begeben

Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) fordert in einem Interview mit Puls4 am Dienstagabend, dass sich alle Personen die aus Tirol in andere Bundesländer gekommen sind, sich "unbedingt in Selbstquarantäne begeben sollen".

Auch wenn diese Menschen keine Symptome zeigen würden, sei es nicht vernünftig, dass sie sich von Tirol in die Bundesländer und auch in die Bundeshauptstadt begeben würden und ganz normal in ihre Jobs zurückkehren - besonders wenn diese in Supermärkten, Krankenhäusern oder Pflegeheimen arbeiten würden.

"Ich kann hier nur dringend empfehlen sich daran zu halten", appelliert Kogler. Das sei mindestens so wichtig, wie die Testungen."Der Hausverstand reicht oft nicht aus", daher müsse man dringend weitergeben, dass die Personen die aus Tirol kommen sich in Selbstisolation begeben, besonders da die Dichte der Fälle in Tirol so groß sei.

Der Vizekanzler bezieht sich in dem Interview nur auf Personen die aus Tirol ausgereist sind, und nicht, ob damit auch eine Quarantäne für ganz Tirol gemeint ist.