Coronavirus: 30.000 Schutzmasken für Österreichs Ärzte bestellt

Aufatmen am Mittwochabend: "Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen in den nächsten Wochen ausreichend Masken zur Verfügung zu stellen in Österreich", sagte eine Sprecherin der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zum KURIER.

Nach Engpässen bei der Schutzausrüstung für Hausärzte, könnte sich die Lage nun etwas entspannen. "Es sieht schon viel besser aus als noch vor zwei Tagen", hieß es weiter. Denn laut ÖGK gebe es nun wieder Bestellmöglichkeiten - Anbieter, Qualität der Masken und Lieferzeiten müssten noch überprüft werden.