Italienisches Dorf besiegt Coronavirus: „Testen, testen, testen“

Denn der flächendeckende Test in Vò Euganeo fand noch etwas heraus: 50 bis 75 Prozent der positiv Getesteten zeigen keinerlei Symptome der Krankheit. Menschen ohne Symptome sollen damit für rund die Hälfte aller Neuansteckungen verantwortlich sein.

„Testen, testen, testen“, empfahl WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auch anderen Staaten kürzlich, mit Hinweis auf Korea und Taiwan, die die Infektionen so in den Griff bekommen konnten.

Der Gouverneur der Lombardei, Attilio Fontana hat gegenüber Rai allerdings die Hoffnungen auf flächendeckende Tests in ganz Italien zerschmettert: Für die Lombardei, die am schlimmsten getroffene Region, komme das nicht infrage: „Mit den derzeitigen Mitteln ergibt das keinen Sinn – in einem Gebiet mit zehn Millionen Einwohnern würde das Jahre dauern.“