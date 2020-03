Immer mehr Spitalsärzte sind infiziert

Noch kein Krisengebiet

Laut MedUni-Sprecher sei es weder seitens der Klinik noch der betroffenen Ärzte zu einem Fehlverhalten gekommen. „Zum Zeitpunkt des Kongresses war Zürs noch kein Krisengebiet“, erklärt der Sprecher, warum die Ärztin noch ihren Dienst antrat.

Insgesamt waren in Wien schon mehr als 100 Spitalsmitarbeiter in Quarantäne. 90 allein in der Rudolfstiftung, wo sich ein infizierter Anwalt auf der Intensivstation befand. Immer noch gesperrt ist die Gynäkologie im Donauspital, wo acht Mitarbeiter positiv getestet wurden.

Gesperrt werden musste am Dienstag auch die Gynäkologie und Geburtshilfe im Klinikum Bad Ischl, Oberösterreich. Das gesamte Personal ist in Heimquarantäne, zwei Schwangere wurden in andere Spitäler verlegt, Neugeborene waren keine auf der Station.

Im besonders heftig vom Virus betroffenen Tirol wurde erst am Montag eine Pflegerin der Onkologie in der Kinderklinik Innsbruck positiv getestet. Wie viele Spitalsmitarbeiter landesweit aktuell in Quarantäne sind, konnte man seitens der „tirol kliniken“ am Dienstag nicht sagen. Es gebe aber keinen personellen Engpass, wird betont.