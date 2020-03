Coronavirus: Polizei überwacht Zugangskontrollen zu NÖ Kliniken

In Niederösterreich sind 27 Krankenhäuser unter der Führung der NÖ Landesklinikenholding. Die Coronakrise bedeutet für die Spitäler eine noch nie da gewesene Herausforderung. Dementsprechend groß ist auch die Nervosität beim Personal. Am Wochenende ist von Seiten der Belegschaft Kritik laut geworden, dass man auf die zu erwartende Krise in den Spitälern nicht optimal vorbereitet sei. Beispielsweise wurde das generelle Besuchsverbot am Sonntag teils ignoriert und von den Krankenhäusern nicht sanktioniert.

Am Montag wurden deshalb an manchen Standorten bereits schärfere Regelungen getroffen. Beim Haupteingang des Wiener Neustädter Landesklinikums überwachte sogar die Polizei die vom Krankenhaus eingerichtete Zugangskontrolle. Nur wer einen driftigen Grund oder beispielsweise eine wichtige Untersuchung hatte, wurde ins Spital gelassen. Außerdem wurden die Personalien aller Personen aufgenommen, die das Spital betraten.

Kein Verantwortungsgefühl

„Wir haben gesehen, dass die Bevölkerung das Besuchsverbot sehr unterschiedlich angenommen hat. In fast allen Kliniken gab es kaum oder gar keine Besucher, wie zum Beispiel im Uniklinikum St. Pölten. Es sind aber leider auch Personen mit Corona-Verdacht mit Begleitpersonen einfach ins Klinikum gekommen. Natürlich ist es äußerst bedauerlich, dass einige Menschen kein Verantwortungsgefühl haben und sich über alle gesetzten Maßnahmen hinwegsetzen“, erklärt Kliniken-Sprecher Bernhard Jany.

Deshalb überlegt die Holding Sicherheitsdienste für die Zutrittskontrollen einzusetzen.