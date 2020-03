Fragen zum Coronavirus: "Fällt das Virus auf den Boden?"

Fallen die Coronaviren zu Boden, wenn ein Infizierter sie ausscheidet, diese aber auf keine andere Person treffen?

„Normalerweise werden die Viren über Tröpfcheninfektion ausgeschieden und folgen der Schwerkraft imBereich von maximal bis 2 Metern“, sagt Burgmann. Der Großteil falle bereits im Radius von 1 Meter zu Boden. „Das Virus braucht eine Wirtszelle, in die es sein genetisches Material einbauen kann.“ Sonst ist es nicht vermehrungsfähig. „Treffend die Viren auf keinen Wirt, werden sie inaktiv. Sie können sich also nicht am Boden vermehren, da sie nicht sehr umweltresistent sind - das Milieu der Schleimhäute ist hingegen perfekt für sie. Eine der mächtigsten Maßnahmen ist also, die Infektionskette zu unterbrechen.

Warum sollen Ältere nicht rausgehen?

Menschen über 60 Jahren sind häufiger als jüngere von schweren Krankheitsverläufen betroffen. Es geht darum, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch nicht stattfinden kann. Das heißt: „Auch ältere Personen können natürlich ins Freie gehen und spazieren gehen. Sie sollen nur niemanden treffen“, erklärt Burgmann. Warum Ältere mehr gefährdet sind, hat mehrere Gründe. „Je älter man auf der Welt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Grunderkrankungen.“ Man verfügt dann auch über weniger Reserven , etwa Kraft oder Organfunktionen, als junge Menschen - und auch das Immunsystem wird schwächer.