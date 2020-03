Italien: 475 Tote über Nacht - keine Entspannung in Sicht

Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Italien ist am Mittwoch erneut radikal angestiegen. 2.978 Todesopfer wurden gemeldet - 475 mehr als am Vortag. Noch nie war die Zahl der Todesopfer an einem einzigen Tag so stark gestiegen.

Die Zahl der Infizierten kletterte von 26.062 auf 28.719. 2.257 Personen liegen auf der Intensivstation. 4.025 Menschen sind inzwischen genesen.

Und Entspannung scheint nicht in Sicht, der Höhepunkt der Epidemie steht laut Silvio Brusaferro, Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut ISS und Berater der Regierung in Sachen Coronavirus, noch aus: "Die Epidemiekurve steigt weiter", so Brusaferro bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Rom. Einige Regionen seien zwar weniger betroffen, man dürfe sich deswegen jedoch nicht Illusionen hingeben.