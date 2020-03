Coronavirus in Italien: „Unterschätzen wir die Situation immer noch?“

Maria (die nicht so heißt, aber anonym bleiben will) appelliert an die Menschen, sich an die Regeln zu halten. „Bleibt zu Hause. Wir medizinisches Personal können nicht.“ Sie geht arbeiten, in der Angst, mit ihrem Job auf der Intensivstation des größten Krankenhauses in der Region Marken ihre Familie einem Risiko auszusetzen.

Ein italienischer Sender zeigte Bilder von beatmeten Menschen, die teilweise auf der Brust liegen, damit ihre Sauerstoffsättigung ansteigt. Das Personal trägt weiße Schutzanzüge. Die Kapuze reicht weit ins Gesicht, der Mund ist mit einem Mundschutz bedeckt, die Augen mit einer Schutzbrille.