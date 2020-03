Coronavirus: Erntehelfer fehlen, Versorgungssicherheit gefährdet

Noch liegen frisches Gemüse und Obst in den Regalen der Supermärkte. Die Lieferkette zwischen den heimischen Bauern und dem Lebensmittelhandel funktioniert einwandfrei. Das könnte sich aber bald ändern. Den Landwirten fehlen für die nächsten Monate nämlich tausende Arbeitskräfte, die normalerweise aus dem Ausland zur Saisonarbeit kommen.

Einbußen von 95 Prozent befürchtet

Der Einreisestopp verschärft die Situation aber jetzt dramatisch, wie Heinrich Unger, Landwirt aus Franzensdorf (Bezirk Gänserndorf, NÖ), dem KURIER schildert. Er baut auf rund 17 Hektar Spargel an. 25 Arbeiter aus Rumänien braucht er für die Ernte, fürs Waschen, Sortieren und Verpacken. Doch derzeit sind nur vier Rumänen in seinem Betrieb: „Die heurige Saison kann man schmeißen, es sind keine Wundermittel in Sicht“, sagt Unger. „Wir können nur einen Notfall-Modus fahren und haben eine Vollbremsung gemacht.“ Sollte Unger kein weiteres Personal bekommen, wird die Ernte katastrophal ausfallen.