38 Milliarden gegen Corona: „Koste es, was es wolle“

Nach Skepsis bis Verwunderung über das relativ bescheidene erste Hilfspaket in Höhe von 4 Milliarden Euro legt die Bundesregierung nun massiv nach und schnürt ein Paket in Höhe von 38 Milliarden Euro.

Der Rettungsring, den die Regierung Wirtschaft und Beschäftigten in der Corona-Krise zuwirft, ist von seinem Ausmaß her nur mit der Bankenhilfe in der Finanzkrise vergleichbar. Das 38-Milliarden-Paket soll nicht weniger als die Wirtschaft vor dem Kollaps bewahren und Massenarbeitslosigkeit verhindern. Ob es dafür ausreichen wird, steht freilich in den Sternen.