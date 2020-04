Corona-Streit um Bundesgärten: "Köstingers Niveau ist kindisch"

"Bund soll Wiener unterstützen"

Die zuständige Stadträtin kontert nun im KURIER-Interview: "Das Niveau der Ministerin ist kindisch", sagt Sima. Wien halte sich an alle Vorgaben des Bundes, man habe auch bei strittigen Entscheidungen "nie gemurrt". Dafür erwarte sie sich, dass "die Bundesregierung die Wienerinnen und Wiener jetzt unterstützt".

Die Stadt-SPÖ argumentiert seit zwei Wochen, dass die Bewegung in den öffentlichen Parks und Gärten wichtig für die psychosoziale Gesundheit sei - speziell in einer Großstadt. Man erwarte sich von Köstiger, dass "auch sie auf diese Sachebene zurückkehrt".

"Wenn Köstinger die Gesundheit der Wiener wichtig wäre, hätte sie die Bundesgärten bereits gestern geöffnet", sagt Sima. "Jetzt, wo wir die Gärten am dringendsten brauchen, sind sie zu."

Damit sei ein Areal in der Größe des Bezirks Margareten für die Wiener nicht mehr zugänglich, rechnet Sima vor. "Da muss man nicht studiert haben, um zu verstehen, dass die Wiener auf diese Weise nicht mehr, sondern weniger Abstand halten können."

Briefwechsel

Zur Auseinandersetzung beigetragen hat ein Brief, den Köstinger heute an Sima geschickt hat: "Ich bitte Sie, als Verantwortungsträgerin der Stadt Wien, von parteipolitisch motivierten Kampagnen Abstand zu nehmen. Wir alle gemeinsam tragen in dieser außerordentlichen Zeit ein Höchstmaß an Verantwortung. Bitte setzen wir keine falschen Signale in der Bevölkerung", heißt es darin. Das Schreiben liegt dem KURIER vor.

Es gebe "nur drei Gründe, das Haus zu verlassen", schreibt Köstinger zudem in ihrem Brief. Das sei falsch, wie ihr Sima nun in einem Antwortschreiben mitteilen wird: "Es gibt vier Gründe."

Diese sind: Berufsarbeit, dringende Besorgungen, Hilfe für andere - aber eben auch kurze Spaziergänge und Sport, möglichst alleine und unter Einhaltung des Mindestabstands. "So steht es auch in der Info-Kampagne des Bundes", sagt Sima. "Vielleicht sollte Köstinger sich diese einmal anschauen."