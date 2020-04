Bundesgärten in Wien öffnen; Anschober: "Dürfen nicht alles Erreichte wieder zunichtemachen"

Tirol hat am Ostermontag vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus bekanntgegeben. Im Bezirk Kufstein sind drei Frauen im Alter von 98, 84 und 76 Jahren sowie ein 90-jähriger Mann, die alle an Vorerkrankungen litten, mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle in Tirol auf 72, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es indes lediglich zwölf Neuerkrankungen. Umgekehrt sind 84 Personen in den vergangenen 24 Stunden genesen. Somit wurde mit Stand Montagabend die Marke von 2.000 Genesenen - 2.073 Personen - übertroffen. 1.203 waren aktuell infiziert. In Tirol wurden bisher 35.572 Tests durchgeführt. Für 33.052 davon lag bereits ein Ergebnis vor, weitere 2.520 waren noch in Auswertung.