Astra-Zeneca-Stopp wäre "massiver Rückschlag" + Slowakei verlängert Notstand

Der italienische Premier Mario Draghi gedenkt am Donnerstag der Covid-19-Todesopfer in Italien. Er wird auf dem städtischen Friedhof der lombardischen Stadt Bergamo einen Blumenkranz niederlegen. Der 18. März wurde als nationaler Gedenktag gewählt, weil an diesem Tag in den Medien Bilder von Militär-Lastwagen zu sehen waren, die von dem Friedhof Dutzende Särge in die Krematorien anderer Regionen brachten. Tagelang war die Lagerkapazität der lokalen Leichenhalle ausgeschöpft.

Die Bilder hatten die Welt erschüttert und waren zum Symbol der Corona-Tragödie in Norditalien geworden. Etwa ein Jahr nach Ausbruch der ersten Fälle in Italien plant Bergamo, in Erinnerung an die Covid-19-Opfer einen Wald mit 750 Bäumen zu pflanzen. Er soll auf einem Gelände unweit des Krankenhauses Papa Giovanni XXIII entstehen. Dort wurden am Höhepunkt der Epidemie Hunderte Patienten täglich eingeliefert. Der erste Baum soll am Donnerstag von Premier Draghi gepflanzt werden.

"Bergamo war die italienische Stadt, die am stärksten von der ersten Welle der Coronavirus-Epidemie betroffen war. Es geschah plötzlich, als sich keiner von uns so etwas vorstellen konnte. Allein in der Stadt zählte man fast 700 Opfer, 6.000 in der gesamten Provinz", sagte der Bürgermeister von Bergamo, Giorgio Gori.