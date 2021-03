Wie sich das Corona-Sterberisiko auf 65- bis 74-Jährige verschoben hat

Hinzu kommt, dass immer mehr Fälle von Erkrankungen bereits Geimpfter in den Altersheimen bekannt werden. Laut Experten liege das hauptsächlich daran, dass es trotz Impfung eine Zeit lang dauern kann, bis der Körper einen vollständigen Immunschutz aufgebaut hat. Dänische Forscher haben jüngst herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Mal an Corona zu erkranken, mit dem Alter steigt.

Ob das Virus trotz Impfung bei einer Wiedererkrankung weitergeben werden kann, ist noch nicht vollständig erforscht. Fix ist: Der Verlauf der Erkrankung ist mit Impfung wesentlich milder. Die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen oder zu sterben, viel geringer.

Kann also nun, wo die größte Wahrscheinlichkeit, am Corona zu sterben, bei einer etwas jüngeren Altersgruppe liegt, auch größere Öffnungsschritte setzen? Das sei nicht so einfach, sagt Popper "weil sich das System nicht einfach linear verschiebt.“

Schon jetzt wird es etwa bei der Bettenbelegung auf den Intensivstationen eng. Charakteristisch: Fast die Hälfte aller Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist gegenwärtig zwischen 65 und 79 Jahre alt.