Alexander Van der Bellen unterstützt UN-Aufruf zu globalen Impfplan

Die Hilfsorganisation Licht für die Welt sprach sich dafür aus, dass Menschen mit Behinderungen in nationalen Impfplänen priorisiert werden. Die Pandemie treffe Menschen mit Behinderungen im Globalen Süden überproportional, weil Armut, Gefährdung aufgrund von Vorerkrankungen und eingeschränkte Lebensqualität das Leben bereits vor der Krise erschwerten, so die NGO in einer Aussendung. 80 Prozent aller Menschen mit Behinderungen leben im Globalen Süden.

Laut der Hilfsorganisation gebe es in vielen Ländern bei Menschen mit Behinderungen große Bedenken gegenüber der Impfung und deren Wirksamkeit. Informationen über das Virus und die Impfung müssten so verbreitet werden, dass alle Menschen sie verstehen können: Sei es in Braille, in Gebärden- oder einfacher Sprache sowie durch grafische Darstellungen, forderte Licht für die Welt.