Astra-Zeneca-Stopp wäre "massiver Rückschlag"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr Vertrauen in den Astra-Zeneca-Impfstoff bereits unterstrichen. Sie erwarte von der Neubewertung durch EMA eine "sehr deutliche Aussage", sagte sie am Mittwoch in Brüssel. "Ich vertraue auf Astra Zeneca. Ich vertraue dem Prozess der EMA."

WHO für weiteren Einsatz

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt den Einsatz vorerst weiter . "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.