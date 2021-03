Erneut Höchstwert bei Neuinfektionen in Österreich

Nachmeldungen: Wieder mehr als 1.000 neue Fälle in Wien

Die Zahl der Neuinfektionen in Wien ist auch am Donnerstag hoch geblieben - bedingt durch viele Nachmeldungen: Es sind 1.019 positive Testergebnisse in die Statistik aufgenommen worden. Darin enthalten sind allerdings 303 Nachmeldungen der vergangenen Tage.

Ein Sprecher des Krisenstabes versicherte auf APA-Nachfrage, dass die heutige - im Vergleich zu den vergangenen Tagen in den Aussendungen kommunizierte - durchaus höhere Zahl an Nachmeldungen "im Rahmen" liege: "Wir haben es jetzt in der Aussendung nur besser aufgeschlüsselt." Die am Donnerstag eingemeldeten Ergebnisse erhalten 716 Befunde vom Mittwoch (17.03.), 229 Befunde vom Dienstag (16.03.), 42 Befunde vom Montag (15.03.), sieben Befunde vom Sonntag (14.03.) und 25 Befunde von Tagen davor.

Der Anteil der britischen Variante (B.1.1.7) liegt nach wie vor bei 80 Prozent. Zudem gebe es derzeit "67 aktive Verdachtsfälle" der südafrikanische Mutation (B.1.351), berichtete ein Sprecher des Krisenstabes der APA weiters.

Bisher wurden in Wien insgesamt 103.935 Coronavirus-Infektionen und 1.794 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. In den vergangenen 24 Stunden gab es dabei vier Todesfälle zu beklagen. Wieder gesund sind 94.579 Personen.