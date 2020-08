141 neue Fälle in Ö; Zahnärzte warnen: Maske schlecht für Mundhygiene

In Niederösterreich sind zuletzt mildere Verläufe bei Covid-19-Erkrankten geortet worden. "Zur Spitzenzeit im Mai mussten 20 Prozent der Infizierten in einem Landesklinikum versorgt werden - derzeit sind es acht Prozent", teilte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung mit. In den Krankenhäusern im Bundesland wurden bisher 646 Corona-Patienten stationär behandelt.

"Höchststand waren 217 Patienten am 7. April", rechnete Pernkopf vor. Intensivmedizinisch versorgt wurden in Niederösterreichs Spitälern demnach in Summe 124 Patienten. Aktuell stehen mit Melk und Lilienfeld zwei Landeskliniken für die Versorgung von an Covid-19 Erkrankten zur Verfügung. "Wir wollen den normalen Betrieb für die Gesundheitsversorgung gewährleisten und zugleich Reservekapazitäten aufrechterhalten - für den Fall, dass die Zahlen wieder steigen", betonte der ÖVP-Politiker.