Anschober startet Corona-Ampel: "Wir wollen keine rote Zonen"

In der Corona-Kommission sitzen 19 stimmberechtigte Mitglieder, mit Experten aus diversen Organisationen, den Bundesländern und den beteiligten Ministerien. Zumindest einmal in der Woche sitzt dieses "zentrale Beratungsgremien" zusammen. Die Ampel soll vor allem das Risikobewusstsein in der Bevölkerung schärfen. Die Kommission soll aber auch die entscheidenden Empfehlungen für Präventivmaßnahmen abgeben. "Das ist die neue Qualität und Chance in dieser Kommission", sagt Anschober. "Das ist der Ort an dem die Wellenbrecher empfohlen werden."

Herwig Ostermann (Gesundheit Österreich GmbH) verwies auf die Besonderheit der vier verschiedenen Farben der Ampel. Wichtig sei zu wissen: Grün heiße nicht, dass gar kein Risiko mehr bestünde, sondern zeige nur den "neuen Normalzustand". Soll heißen: Auch wenn die Ampel auf Grün steht, muss Abstand gehalten und der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.