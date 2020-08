Gesundheitsministerium als Großbaustelle: Das sind die Pläne

Das Gesundheitsministerium dürfte in den nächsten Monaten einer Baustelle gleichen: Der grüne Ressortchef Rudolf Anschober baut um – und zwar großräumig. Dem KURIER liegt ein erster Entwurf für die neue Geschäftseinteilung vor (Stand: 30.7.).

Anschober hatte den Umbau vergangene Woche angekündigt, als er von "Fehlern" in seinem Ressort bei den Corona-Verordnungen sprach. Die Personalvertretung hat die Pläne bereits erhalten und kann bis Monatsende eine Stellungnahme abgeben.

Was auffällt: Bei vier Sektionen sind die Leitungsposten offen. Aktuell sind bereits die Sektion II (Sozialversicherung) und die Sektion IX (Öffentliche Gesundheit) ohne Chef. Letztere ist jene, die in der Corona-Krise wohl am stärksten gefordert war und ist – der KURIER berichtete am Montag.