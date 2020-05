Corona-Krisenstab: Anschobers Auskenner

Die Ärmel aufgekrempelt, das Sakko am Sessel, so sitzt Rudolf Anschober in einem lichtdurchfluteten Raum im Dachgeschoß des Ministeriums und erklärt, warum dieses Treffen hier wichtig ist.

Die vier Monate im Amt fühlen sich für ihn an wie vier Jahre. Auch heute ist das Thema Covid-19. Seit Monaten, ja eigentlich seit dem Amtsantritt, gibt es nichts anderes. Und obwohl die Statistiken wunderbar sind – die Zahl der täglichen Neuerkrankungen ist unter 100, die Intensivstationen sind längst nicht ausgelastet – gibt es plötzlich viele kritische Fragen: Wer sind die Experten, die alles entscheiden? Warum treten in Wien nicht ständig Virologen vor die Kameras, wie es in Berlin oder Washington D.C. passiert?