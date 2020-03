Auf der Kommandobrücke: Das ist Österreichs Krisenstab

Bernhard Benka: Von der Dritten Welt ins Herz der Corona-Krise

Der Pandemie-Experte.

Er ist die rechte Hand des Gesundheitsministers, zumindest was den Sitzplatz im Krisenzentrum angeht. Denn gleich neben Rudolf Anschober sitzt er: Bernhard Benka, Arzt, Abteilungsleiter für Krisenmanagement und Seuchenbekämpfung – und als solcher Koordinator der Taskforce im Gesundheitsressort.

Der 44-Jährige ist bestens gerüstet für den Knochenjob.

Ehe der gebürtige Oberösterreicher Abteilungsleiter wurde (eingestellt hat ihn übrigens eine Sektionschefin namens Pamela Rendi-Wagner), war er für „ Ärzte ohne Grenzen“ im Einsatz. „Ich hab de facto fünf Jahre lang aus dem Koffer gelebt.“

In Indien, Mexiko, Kolumbien, Paraguay und Kenia kümmerte er sich um Menschen, denen es bisweilen am Grundlegendsten fehlt.

„Die Arbeit im Ausland war mir in die Wiege gelegt“, sagt Benka. Der Vater war Uni-Professor und lehrte in den USA und Japan, Benka war als Kind mit dabei. Später, als er Medizin studierte, machte er seine Pflicht-Praktika in Ländern wie Uganda und Brasilien. Eines seiner Fachgebiete sind „neglected tropical diseases“, also Tropenkrankheiten, die von der westlichen Gesellschaft und der Pharma-Wirtschaft gern vernachlässigt werden, weil die betroffenen Patienten und Länder wirtschaftlich schwach sind.