Umfrage zur Coronakrise: Zwei von drei befürworten Regierungs-Maßnahmen

Geht es nach politischen Parteien, so haben freiheitliche Wähler mit 10 Prozent am meisten Angst vor einem Jobverlust, gefolgt von Neos-Wählern (8 Prozent) und ÖVP-Wählern (7 Prozent). Die wenigsten Jobsorgen machen sich SPÖ-Wähler. 43 Prozent von ihnen geben an, „gar keine Angst“ zu haben. „Generell halten sich die Sorgen noch in Maßen“, sagt Bachmayer. „Die mittlere Altersgruppe macht sich aber schon mehr Sorgen.“

43 Prozent der unter 50-Jährigen geben an, „sehr“ und „eher“ Angst zu haben, dass ihr Arbeitsplatz durch die Folgen des Coronavirus’ gefährdet ist. Am wenigsten Sorge hat auch in dieser Frage die Gruppe der unter 30-Jährigen. 45 Prozent geben an, „gar keine“ Angst zu haben.

Unmerklich aber doch, gibt es bezüglich Arbeitsplatz auch ein Stadt-Land-Gefälle. Städter – vor allem in Wien – sind eher besorgt als Menschen am leben. Unabhängig von Ort, Alter und Geschlecht gilt es ab sofort seine Lebensgewohnheiten zu ändern.

„Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos“, weiß Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Aus diesem Grund werden die Österreicher auch aufgefordert, eher zuhause zu bleiben und Veranstaltungen zu meiden. 52 Prozent der Befragten geben denn auch an, ab sofort weniger auszugehen. Einzige Ausnahme sind auch in dieser Frage die unter 30-Jährigen. In Relation „nur“ 27 Prozent geben an, Veranstaltungen zu meiden. Mehr als doppelt so viele, nämlich 63 Prozent der über 50-Jährigen hingegen sagen, dass sie weniger unterwegs sind als bisher. „Die Jüngeren scheinen sich angesichts all dieser Ergebnisse noch nicht bewusst zu sein, dass auch sie ihre Kontakte beschränken müssen“, resümiert Bachmayer.