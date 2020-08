Villach führt ab Samstag Maskenpflicht in der Innenstadt ein

Nach KURIER-Informationen wird Villach heute Abend im Stadtsenat neue Regelungen zur Maskenpflicht einführen. So soll bereits ab dem morgigen Samstag in der Villacher Innenstadt ab 21 Uhr eine generelle Maskenpflicht, ähnlich wie in Velden, gelten. Zudem gilt ab morgen auch eine allgemeine Maskenpflicht auf allen Märkten der Stadt.

Diese Maßnahme soll zunächst bis zum 16. August wirksam sein. Danach wolle man die Maßnahme evaluieren und gegebenenfalls verlängern.

Außerdem ist der Laurentiusmarkt, der am Montag in der Stadt hätte stattfinden sollen, ersatzlos gestrichen. Auf dem Markt versammeln sich normalerweise jährlich rund 130 Standler aus ganz Österreich und Italien.

Cluster weitet sich aus

Der Cluster nach einer privaten Gartenparty in Villach ist unterdessen auf acht Infizierte angewachsen. Wie der Landespressedienst am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, wurden weitere drei Teilnehmer an dem Fest - zwei Frauen und ein Mann - positiv auf das Coronavirus getestet.