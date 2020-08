Erster Corona-Fall in den Reihen der Wiener Austria

Symptomfrei

Noch vor den jeweiligen Leistungstests und dem ersten Mannschaftstraining am Montag wurden an zwei verschiedenen Tagen die Tests in verschiedenen Gruppen bei Spielern und Betreuern der Kampfmannschaft durchgeführt. Während am ersten Testtag alle Ergebnisse negativ waren, gab es am zweiten Tag, an dem nur noch eine kleine Gruppe zu testen war, einen positiven Fall.



Der Betroffene, der bislang noch keinen Kontakt mit der Mannschaft hatte, weise keinerlei Symptome auf und wurde sofort unter Quarantäne gestellt, bestätigte der Klub. Entsprechend dem Präventionskonzept reagierte man und informiere umgehend die zuständige Gesundheitsbehörde und die Bundesliga. "Wir ersuchen um Verständnis, dass aus Datenschutzgründen der Name nicht bekanntgegeben wird", schreibt der Verein.



Zusätzlich zum Gesundheitstagebuch und der aktiven Beobachtung werden sämtliche Personen der "Roten Gruppe" am Dienstag erneuten Testungen unterzogen. Aktuell weist niemand Symptome auf. Alle Spieler und Betreuer, die am Dienstag erneut negativ getestet werden, können den Trainingsbetrieb normal fortsetzen.



Der ursprünglich für Montag geplante Medientermin muss aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Ein Ersatztermin dafür steht noch nicht fest.