AGES zieht positive Bilanz zu St. Wolfgang

Die Angst vor einem „Sommer-Ischgl“ sitzt der gesamten Branche seit dem Neustart des Tourismus in den Knochen. Als vor zwei Wochen klar wurde, dass sich in St. Wolfgang ein Corona-Cluster gebildet hat und die Fallzahlen in der Folge immer weiter stiegen, war nicht klar, ob dieses Etikett an der beliebten Urlaubsdestination hängen bleiben würde.

Eine Untersuchung der AGES zeigt nun: Neben den aus Oberösterreich bekannten 71 Fällen gibt es österreichweit 36 weitere – also insgesamt 107 Infektionen, die ihren Ausgang am Wolfgangsee genommen haben.

17 Gäste infiziert, keine Streuung ins Ausland

Was den Ruf der Region betrifft, ist aber vermutlich eine Zahl besonders wichtig: jene der infizierten Gäste. Laut AGES sind es 17 – durchwegs aus dem Inland. Das sind zwar wesentlich mehr, als bislang bekannt. Urlauber machen somit aber nur einen verhältnismäßig geringen Anteil des Clusters aus. Ein riesiger Unterschied zu Ischgl, von wo sich das Virus über halb Europa verteilte.

Der Infektionsherd in St. Wolfgang besteht vor allem aus Tourismusmitarbeitern (37 Praktikanten und 30 Stammkräfte). Der Rest sind neben Hotelgästen 16 Personen, die sich in der Region aufgehalten haben und Folgefälle Familien Betroffener.