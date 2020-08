Ein Impfstoff im September? Experten sind noch skeptisch

Tests dauern noch Monate

Kann das sein? „Glaubt nicht jenen, die erzählen, dass es schon im nächsten Monat einen Impfstoff geben wird“, sagt der Wiener Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Er begrüßt zwar die Bemühungen der Wissenschaft – auch weil sie der Öffentlichkeit vor Augen führen, wozu Forscher binnen kürzester Zeit in der Lage sind. Aber: Erst nach umfassenden Tests am Menschen, die noch Monate dauern könnten, werde man wissen, welches Serum tatsächlich brauchbar ist. „Und das wird dann auch nicht von einem Tag auf den anderen allen zur Verfügung stehen.“

Ähnliches hört man von Forschern aus den USA und Russland selbst. Von den weltweit 140 Impfstoffen, die laut WHO vielversprechend aussehen – am Wochenende wurde auch in Italien zu testen begonnen – , werden derzeit sieben an großen Gruppen und Risikopatienten getestet. Diese Langzeitbeobachtung sei auch dringend nötig, schrieb etwa die Biologin Natalie Dean in der New York Times. Überspringe man diese Phase, wie es das Moskauer Institut macht, vermittle das falsche Sicherheit – noch mehr Menschen könnten sich anstecken.