Wie ansteckend Kinder sind: Was Experten für den Herbst raten

Ohnehin sei es wesentlich informativer, die Erfahrungen verschiedener Länder nach Schulöffnungen zu untersuchen.

Aber auch hier sind die Resultate widersprüchlich: "An vielen Orten wurde der Präsenz-Unterricht zumindest teilweise wieder aufgenommen, ohne dass es zu größeren Ausbrüchen kam. An anderen Orten, Israel zum Beispiel, werden Schulen mit einer zweiten Welle in Verbindung gebracht."

Ähnlich auch Hans-Georg Kräusslich, Abteilungsleiter Virologie am Zentrum für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg: Zwar hätte sich in mehreren Studien gezeigt, dass insbesondere jüngere Kinder unter zehn Jahren seltener infiziert sind als Erwachsene.

"Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die meisten Studien zum Zeitpunkt zumindest partieller Kontaktbeschränkungen entstanden sind." Klar sei, dass Kinder infiziert werden und das Virus auch weitergeben können - "nach aktuellem Stand scheinen sie jedoch nicht besonders zur schnellen Ausbreitung des Erregers beizutragen, während dies bei anderen Infektionen der Atemwege der Fall ist."

Auch Kräusslich verweist auf Infektionsherde an Schulen nach deren Öffnung etwa in Israel.

"Hygienemaßnahmen und Maskenpflicht zumindest bei Verlassen des Klassenraums bleiben somit aus virologischer Sicht sehr wichtig. Inwieweit weitere Maßnahmen notwendig seien, könne man erst im weiteren Verlauf sicher beurteilen.