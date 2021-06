Ungarn hebt Grenzsperre wegen Corona weitgehend auf + AstraZeneca schützt vor Delta-Variante

Eine Ausrottung des Virus ist mittlerweile aus der Sicht vieler Experten unrealistisch. Auch Epidemiologin Schernhammer geht davon aus, dass SARS-CoV-2-Viren immer weiter auf der Welt zirkulieren werden. „Bis jetzt ist es mit den Pocken erst ein einziges Mal gelungen, ein Virus auszurotten. Dass Covid-19 verschwindet, halte ich für illusorisch, aber man kann es in den Griff bekommen.“ In manchen Ländern werde das besser gelingen als in anderen. „Ein Szenario wird sein, dass man sich bewusst sein muss, wenn man in bestimmte Gegenden reist, man mehr mit dem Virus konfrontiert sein wird als in Österreich“, sagt Schernhammer. Sie hält etwa Reisewarnungen für Gebiete mit niedriger Immunität für wahrscheinlich.

Ungarn hat die im September des Vorjahres wegen der Corona-Pandemie verhängte Grenzsperre weitgehend aufgehoben. Menschen können aus jedem Nachbarland außer der Ukraine ohne Auflagen und Einschränkungen auf dem Landweg nach Ungarn einreisen, heißt es in einer Verordnung von Ministerpräsident Viktor Orban, die am späten Dienstagabend im Ungarischen Amtsblatt erschienen ist. Sie trat unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Grenzsperre galt vor allem für Touristen.

Derzeit sei es so, dass die Unfallversicherung eher "restriktiv" vorgehe, was die Einstufung einer Corona-Infektion als Berufskrankheit angeht, so Panhölzl. Eine Einstufung als solche ist derzeit überhaupt nur für bestimmte Berufsgruppen möglich, in denen Infektionskrankheiten als Berufskrankheiten gezählt werden können - nämlich für sogenannte "Registerbetriebe" wie Gesundheitseinrichtungen und verwandten Einrichtungen (Pflegeheime, Labore, Apotheken, etc.).

Guten Morgen, Tag 484 in der Corona-Pandemie in Österreich und wie die APA heute Morgen berichtet, fordert die Arbeiterkammer Wien nun die Anerkennung von Corona als Berufskrankheit - und zwar generell, nicht nur für bestimmte Berufssparten. Außerdem will die AK eine "Beweiserleichterung": "Wenn man sich im Kollegenkreis angesteckt hat, sollte eine Glaubhaftmachung ausreichen", sagte Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien, gegenüber der APA.

841,8 Millionen Euro werden in den kommenden zwei Jahren in Österreich für Corona-Impfstoffe reserviert. Einen entsprechenden Initiativantrag für Anschaffungen hat der Finanzausschuss am Dienstag gebilligt. Damit soll das österreichische COVID-19-Impfstoffportfolio um zusätzliche 42 Millionen Dosen für die Jahre 2022 und 2023 erweitert werden.

In Deutschland lag der Anteil der zunächst in Indien entdeckten Variante an den Corona-Neuinfektionen nach Daten des Robert Koch-Instituts Anfang Juni bei gut 6 Prozent (Woche vom 31. Mai bis 6. Juni). In Großbritannien ist sie bereits die dominierende Variante. Dort waren im April erste Fälle dieser Variante nachgewiesen worden. Anfang Mai machte Delta bereits rund ein Viertel der Fälle aus, Anfang Juni gab es fast nur noch Delta-Fälle.

Trotz der derzeit entspannten Corona-Lage in Deutschland ist die als ansteckender geltende Delta-Variante des Virus auf dem Vormarsch. „Wir haben doch deutliche Anzeichen, dass Delta auch in Hessen mittlerweile schon über 20 Prozent der Fälle dominiert“, sagte Landesgesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag. Daran sehe man, „dass das sehr schnell geht“.

Indien stuft unterdessen eine neu nachgewiesene Virusvariante als besorgniserregend ein. Die inoffiziell als "Delta plus" bezeichnete Mutation sei in 16 Fällen im Bundesstaat Maharashtra entdeckt worden und leichter übertragbar, sagt der indische Bundesgesundheitsminister Rajesh Bhushan. Insgesamt seien inzwischen fast zwei Dutzend Infektionen in drei Bundesstaaten nachgewiesen. Bhushan ruft die Behörden zu verstärkten Tests auf.

Der Impfstoff von AstraZeneca schützt dem Unternehmen zufolge gegen die Virusvarianten Delta und Kappa. Dies gehe aus einer Antikörper-Studie der Oxford University hervor. Beide Varianten wurden zunächst in Indien nachgewiesen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.

In Großbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen inzwischen wieder, auch in anderen Landesteilen. Grund dafür ist die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante, die auf der Insel inzwischen dominant ist.

Schottland hat den nächsten Lockerungsschritt bei der geplanten Aufhebung der Corona-Maßnahmen verschoben. Das teilte die Chefin der Regionalregierung, Nicola Sturgeon, am Dienstag im Parlament in Edinburgh mit. Demnach soll die niedrigste Stufe nicht bereits am kommenden Montag erreicht werden, sondern erst am 19. Juli. Das vollständige Ende aller Corona-Beschränkungen peilt Schottland für den 9. August an.

Eine freie Einreise mit 3-G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) ist demnach für die Bürger dieser Länder möglich. Die Novelle tritt am Donnerstag um 00.00 Uhr in Kraft. Österreich setzt damit auch eine Vereinbarung der EU-Botschafter von der Vorwoche in die Praxis um, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für die USA und weitere Drittstaaten und Gebiete aufzuheben.

Erstmals seit fast neun Monaten befindet sich in Salzburg kein einziger Corona-Patient mehr auf der Intensivstation. Zuletzt war die Situation in den Krankenhäusern am 1. Oktober 2020 ähnlich, teilte das Land am Dienstag mit. Auf der Normalstation würden aktuell lediglich acht Personen mit Covid-19-Symptomen behandelt. Der Grund für diese Entwicklung liege in der stetig steigenden Impfrate: 56 Prozent der Bevölkerung ab zwölf Jahren haben zumindest eine Impfung erhalten.

06/22/2021, 05:25 PM | Kevin Kada